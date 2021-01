Täna hommikul sai Reformierakonna esimehest Kaja Kallasest ametlikult peaministrikandidaat ja tal on nüüd aega 14 päeva, et moodustada uus valitsus.

«Eilse päeva jooksul peetud vestlused viisid selleni, et toimiv valitsus on võimalik kokku panna Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. Mul on hea meel, et kaks riigikogu suurimat erakonda on otsustanud valitsuse moodustada,» ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.