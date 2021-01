Seeder: Kallas ja Ligi valetavad

«Isamaa kannab isamaalisi ja rahvuslikke väärtuseid, mitte EKRE väärtuseid, nagu väidavad Kallas ja Ligi. Seejuures oleme me alati olnud avatud koostööks kõigi erakondadega. See oli nii pärast 2019. aasta valimisi kui ka viimastel päevadel,» ütles Seeder.

«Ainuke erakond, kellega Reformierakonna juhid on koalitsiooni moodustamise osas suhelnud, on Keskerakond. Reformierakonnal on Keskerakonnale lähedasem poliitiline kultuur ja ühisosa ning pragmaatiline kaalutlus võimu jagamisel. Reformierakond ei ole teinud Isamaale ettepanekut läbirääkimiste alustamiseks,» kinnitas Isamaa esimees.