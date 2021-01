President nimetas Kaja Kallase peaministrikandidaadiks

«Kroonviiruse vastane lahing kestab veel pikalt. See on räsinud meie majandust, mõjutanud meie perede hakkamasaamist ja turvatunnet. Nii mina kui Eesti rahvas ootame, et Eesti saaks kiiresti uue tegusa ja teovõimelise valitsuse, mis keskendub pandeemia ja majanduskriisiga toimetulekule ning meie elu edendamisele,» lausus Kaljulaid kohtumisel Kallasega.