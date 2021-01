Poolamets ütles pärast rahvahääletuse läbikukkumist riigikogus, et tal on kahju, et kõik tehtu asjatuks osutus. «Mul on muidugi kahju. Ma muretsen väga selle afääri-sarnase pöörde pärast. Ütlesin (Valdo) Randperele just, et kuidas siis sinu rublatsooniga jääb. See on Pyrrhose võit.»

Poolamets lisas, et EKRE ei kavatse alla anda. «Nende teemade uuesti tõstatamine saab olema muidugi vaevaline, aga me läheme sellega edasi. Ma ennustasin, et see tuleb nagu ususõda. Et see on opositsioonile eksistensiaalselt tähtis ja siin pannakse mängu kõik mõeldav. Arvatavasti pandi välja ka justiitsorganid, et viimasel hetkel seda väärata.»

Poolamets teatas, et kavatseb prokuratuurilt ajastuse kohta aru pärida. «Mina nõuan tõendeid ja teen ka infopäringu prokuratuurile. Ma tahan lihtsalt teada, et mis ajendas neid seda paljastust, -mis tõenäoliselt on väga vajalik- tegema üks päev enne rahvahääletust, mitte üks päev pärast rahvahääletust. Tahan teada, kas neil on veenvad tõendeid, et selle pidi just nüüd algatama. Kui neil neid tõendeid ei ole lauale lüüa, siis ma leian et Eestis pole vaja parteisid asutada, kui meil on vajalikud organid, kes vajalikul hetkel midagi lauale löövad. Mul on väga halb mulje.»

Poolametsa sõnul on ta valmis oma sõnad ka tagasi võtma. «Ametliku selgitusega (kinnipeetavad olid samaaegselt Eestis - toim) ma kindlasti ei lepi. Koroonaajal ongi kõik Eestis. Tahaksin näha tõendeid, et keegi pidigi sel päeval kellegagi kokku saama. Siis ma annan neile au, et te tegite tõesti asja õigel ajal. Aga enne kui neid ei ole, on mul tungiv kahtlus, et õiguskaitseorganid sekkusid kõrgeimal tasandil poliitikasse.»