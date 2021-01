«Tänane tulemus ei ole paha - EKRE on läinud valitsusest, Ratas Stenbockist ja vihkamisreferendumi eelnõu riigikogu menetlusest,» kirjutas Sven Mikser sotsiaalmeediasse .

«Ratase pea kahe aasta pikkune valitsuseksperiment äärmuslastega on paraku sigitanud rohkem kurjust, kui ühe hääletuse või ühe kiire valitsusremondiga on võimalik korda teha,» leiab Mikser ja lisas, et sellest paranemine saab olema pikk ja vaevaline.