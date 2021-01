«Kui vaadata seda aegrida, siis [esimene töövõit] oli see, me suutsime detsembris selle nädala võrra edasi lükata. Sealt edasi suutsime alustada ka komisjoniistungeid hiljem. See tõi meile täna selle, et me arutasime seda kolmapäeval. Esmaspäeval oleks olnud tulemus teine,» ütles Kallas-

Reformierakona esimehe sõnul oli kõik seda väärt. «Vaadates seda sõda, mis toimus riigikogus, siis ma arvan, et samasugune sõda tekiks (selle teema ümber- toim) ka ühiskonnas. Ma arvan, et see on väga hea, et see eelnõu läbi ei läinud.»