Reformierakonnal ja Keskerakonnal oleks kahe peale riigikogus 59 kohta. See tekitab kohe küsimuse, kas Repsi jutt Isamaa kaasamisest on ikkagi siiras. «Täpselt vastusest sellele küsimusele on raske anda. Mina peaks taolise kolmikliidu sündimist aga väga ebatõenäoliseks. Koalitsioon, kus võib mõne liikme - antud juhul Isamaa - osadel hääletustel kõrvale jätta, oleks tavatu. Oleme taolist käiku tegelikult varem koalitsioonikõnelustel näinud, aga reaalsuseks pole see saanud,» ütles politoloog Martin Mölder Postimehele.