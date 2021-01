President tegi Kaja Kallasele ettepaneku valitsuse moodustamiseks

Tõenäoline tulem: Reformierakonna ja Keskerakonna kaksikliit

Senine peaministripartei Keskerakond soovib koalitsiooni moodustada Reformierakonna ning Isamaaga, sõnas erakonna aseesimees Mailis Reps. Ta lisas, et koostöö EKRE-ga on olnud konarlik ja «ei ole saladus, et mitmed fraktsiooni liikmed on üsna väsinud skandaalidest».