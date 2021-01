«Fakt on täna see, et senine valitsuskoalitsioon on oma tegevuse lõpetanud ja nüüd tuleb vaadata, mida toob tulevik,» ütles Isamaa juht Helir-Valdor Seeder. Samuti pole tema sõnul Reformierakond neile pakkumist teinud, mis ei tähenda aga, et pakkumist ei tuleks.