Toompeal ajakirjanike küsimustele vastanud Reps märkis, et jutud, justkui võiks temast uus peaminister saada, ei vasta tõele. «Vastab tõele see, et Keskerakonna poolt läbirääkimisi juhin mina,» sõnas Reps.

Küsimusele, kas Keskerakond andis täna EKRE-le korvi, vastas Reps, et kahe erakonna koostöö on olnud konarlik. «Me ei ole lõplikult ust kinni pannud nendega, aga me ei leppinud hetk tagasi kokku, et me just täpselt sellises koalitsioonis samadel tingimustel jätkame,» selgitas Reps.

«Tänase fraktsiooni arutelu jooksul mitmel ja mitmel korral on fraktsiooni liikmed väljendanud oma muret ,et kui see kolmikliit jätkub, mis on selle kolmikliidu plussid ja miinused. Ja ei ole saladus, et mitmed fraktsiooni liikmed on üsna väsinud skandaalidest,» lisas ta.