Kallas, kellele president Kersti Kaljulaid teeb täna ettepaneku moodustada uus valitsus, ütles Toompeale kogunenud ajakirjanikele, et igal juhul tahab Reformierakond moodustada toimivat valitsust. «Me oleme tervisekriisis, meil on terve rida erinevaid probleeme, mis vajavad lahendust ja Eesti vajab kiiresti toimivat valitsust,» rõhutas Kallas.

Küsimusele, milliste parlamendierakondadega võib Reformierakonnalt valitsust oodata, vastas Reformierakonna juht, et valitsuse saab moodustada nende jõududega, kes riigikogus on. «Aga mina küll ei näe siiani võimalust EKRE-ga valitsust moodustada. Lihtsalt me oleme väga erinevas väärtusruumis.»

Ent kas Keskerakonnale esitatud kahtlustus Reformierakonda ei häiri? Kallase sõnul on eile välja käidud kahtlustused väga tõsised. «Aga valitsust saame moodustada nende jõududega, kes riigikogus on ja see matemaatika käib selle 101 piires. Oluline on, et Eesti saaks toimiva valitsuse, kes lahendaks need probleemid, mis meie ees seisavad,» põhjendas Reformierakonna juht.

Kallase sõnul ei maksa alahinnata seniste koalitsioonierakondade soovi koalitsiooni igal juhul koos hoida. «Kuigi valitsus on kukkunud, ei tähenda seda, et kaolitsioon on laiali läinud. Selleks, et valitsust moodustada, on vaja ühte saada ka oma tahet väljendama.»