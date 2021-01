Peale peaministri tagasiastumist võivad järgmises valitsuskoalitsioonis osaleda kõik riigikogu erakonnad ning need võimalused võib jagada kolmeks: reformierakonna või Keskerakonna baasil moodustatavad või vaid kahe suurema häälearvuga erakonna koalitsioon.

Sealjuures lisab võimalustele värvi, keda pakuvad keskerakondlased uueks võimalikuks peaministrikandidaadiks. Võib oletada, et kandidaate on kolm: sotsiaalminister Tanel Kiik, kelle tugevus on koroonaepideemia vastane võitlus, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes kinnitaks erakonna venekeelset elektoraati ning eurovolinik Kadri Simson, kes annaks võimaluse praeguse erakonna juhi Jüri Ratase vangerdamiseks Euroopa Komisjoni.