Martin Helme: EKRE tahab jätkata samas valitsuses

Helme sõnul ei toimu täna suure tõenäosusega abielureferendumi hääletust, kuid EKRE otsib võimalust, et see jääks siiski riigikogu menetlusse ning et seda täna maha ei hääletataks.

Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder ütles Postimehele, et praegu ta ei tea, millise seisukoha kujundab fraktsioon. «Kindlasti see kokkulepe, mis tehti esmaspäeval ei päde, kuna täna on uus olukord ja me arutame seda,» selgitas Mölder. Ta lisas, et hetkel ei ole mõistlik teha suuri poliitilisi otsuseid. «Praeguses olukorras referendumit korraldada ei saa ja mina kindlasti seda referendumi hääletust toetama ei lähe,» lausus Mölder.