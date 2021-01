FOTOD JA VIDEOD ⟩ Helmed: EKRE tahab jätkata samas valitsuses

Helme sõnul ei toimu täna suure tõenäosusega abielureferendumi hääletust, kuid EKRE otsib võimalust, et see jääks siiski riigikogu menetlusse ning et seda täna maha ei hääletataks.

Endise siseministri Mart Helme (EKRE) sõnul jääb nende partei võimule.

Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder ütles Postimehele, et praegu ta ei tea, millise seisukoha kujundab fraktsioon. «Kindlasti see kokkulepe, mis tehti esmaspäeval ei päde, kuna täna on uus olukord ja me arutame seda,» selgitas Mölder. Ta lisas, et hetkel ei ole mõistlik teha suuri poliitilisi otsuseid. «Praeguses olukorras referendumit korraldada ei saa ja mina kindlasti seda referendumi hääletust toetama ei lähe,» lausus Mölder.

Postimehe andmetel võib täna toimuda põhiseaduskomisjoni erakorraline istung, kus komisjon peab otsustama eelnõu tänase riigikogu istungi päevakorrast maha võtmist, et seda siis mõnel muul ajal arutada.

Pärast Jüri Ratase peaministritoolilt tagasiastumist peavad täna riigikogus koalitsiooni ja opositsiooni erakonnad koosolekuid, et arutada, mis saab edasi.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas pärast riigikogus tunde kestnud Keskerakonna juhatuse koosolekut, et astub ametist tagasi, ja seda Porto Franco kahtlaste rahaasjade tõttu. Samuti leiab ta, et oleks mõistlik, kui rahvaküsitluse teema kolmapäeval hääletusele enam ei lähe.

«Poliitikas tuleb keeruliste olukordade lahendamiseks teha väga raskeid valikuid. Tegin täna väärtuspõhise otsuse astuda kujunenud olukorras Eesti Vabariigi peaministri kohalt tagasi. See otsus sündis nõupidamistes Eesti Keskerakonna juhatuse ja Riigikogu fraktsiooniga ning lähimate ametikaaslastega. Võimalikke lahendusi oleks kindlasti erinevaid, kuid õige tundus neist ainult üks,» ütles Ratas.

Keskerakonna esimees tõdes, et selle otsusega on ka valitsuse eluiga läbi saanud. «Selle avaldusega on see koalitsioon lõppenud,» ütles Ratas oma öises avalduses. Täna hommikul viis Ratas presidendile oma lahkumisavalduse.