«Ja nii nad tapsidki meie Ferdinandi... Olgu otsuste tegelikud tagamaad millised iganes, igal juhul on väga sümboolne, et abielureferendumile algusest peale vastu olnud peaminister astub tagasi just sel päeval, mil oleks pidanud leidma aset referendumi toimumise kõige olulisem hääletus riigikogus. Mitte vähem sümboolne on asjaolu, et prokuratuur tuli oma kahtlustustega välja just päev enne abielureferendumi hääletust riigikogus, mitte näiteks päev pärast seda,» kirjutas Vooglaid sotsiaalmeedias.