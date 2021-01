GALERII ⟩ Reformierakonna ja Isamaa juhatus kogunesid riigikogus koosolekutele

Peaminister Jüri Ratas kinnitas pärast riigikogus tunde kestnud Keskerakonna juhatuse koosolekut, et astub ametist tagasi, ja seda Porto Franco kahtlaste rahaasjade tõttu. Samuti leiab ta, et oleks mõistlik, kui rahvaküsitluse teema kolmapäeval hääletusele enam ei lähe.

Keskerakonna esimees tõdes, et selle otsusega on ka valitsuse eluiga läbi saanud. «Selle avaldusega on see koalitsioon lõppenud,» ütles Ratas oma öises avalduses. Täna hommikul viis Ratas presidendile oma lahkumisavalduse.