EKRE juhatuse liige ja riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets ütles, et abielureferendumi eelnõu teine lugemine on praeguse seisuga jõus, kuid lisas, et ta pole enam kindel, kas hääled eelnõu vastuvõtmiseks olemas on.

Poolamets ütles Postimehele, et riigikogu päevakorra järgi referendumi teine lugemine toimub. «No juba selles mõttes on jõus, et ega siis päevakorda enam muuta ei saa, kui on see juba nii lukku pandud. Selles mõttes on küll jõus, aga rohkem ma tunnistan, et ma praegu ei tea, mis seis siis nende häältega, mis veel eile koos olid,» sedastas Poolamets ja lisas, et ei oodanud Jüri Rataselt nii kiiret tagasiastumise otsust.