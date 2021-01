Peaminister astus tagasi. Mis saab edasi?

Seejärel asub presidendilt ettepaneku saanud erakond koalitsiooni moodustama. Ehk siis tõenäoliselt on Kaja Kallasel valik, kas ta teeb kolmik- või kaksikliidu. Kuigi võimalikud on kõik kombinatsioonid, siis on Reformierakond korduvalt öelnud, et EKREga nad koostööd ei tee.