Ent mis saab referendumist? «Selge on see, et kui koalitsioon on lõppenud, siis suuri poliitilisi otsuseid enam ei tehta,» nentis Ratas. «Selleks on vaja panna kokku uus koalitsioon ja uued põhimõtted. Ma arvan, et mõistlik on see, et see päevakorra punkt ei lähe hääletusele,» sõnas ta.

Ratas ei nõustu, justkui Keskerakonna rahamured kasvaksid. «Kui vaadata eelmise aasta lõpu seisu rahavooliselt, siis see oli sel sajandil vaat et ainus kord, kus me oleme lõpetanud nullis või plussis,» selgitas ta ja lisas, et kulude kontrolli alla saamine ja eelarvega toime tulemine eeldaks erakonnasiseseid reforme. «Erakond tuleb sellega toime, erakond kindlasti läheb siit edasi ja omab tugevat programmilist ja poliitilist platvormi,» ütles ta.