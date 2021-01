«Mis siin muud öelda on, kui väga tõsine mure. Et meie erakonna liige on sinna segatud, võiks öelda seda, et meil on nulltolerants selliste juhtumite suhtes. Aga loomulikult peab ka see juhtum jõudma tõendamiseni,» rääkis EKRE juhatuse liige Anti Poolamets. Enim valmistab talle muret uurimistempo: «Minu soov on lihtsalt see, et see ei veniks neli aastat nagu see Tallinna sadama «sidrunite» lugu,» tõi ta võrdluseks varasemaid saagasid nagu ka VEB-fondi afäär.