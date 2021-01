Otsepilt riigikogust ⟩ Eesti rahvastiku tervise arengukava arutelu

Sotsiaalkomisjoni liige Hele Everaus ütles, Eesti elanike tervislik seisund on paranenud, kuid erinevused sotsiaalmajanduslike rühmade vahel on ühed suurematest euroliidus. Ta lisas, et harva mõeldakse sellele, et uus ja väga oluline majanduskasvu allikas saab olla Eesti inimeste parem tervis.