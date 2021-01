«Nõustumata presidendi esitatud üldise kriitika mitmete aspektidega, olen nõus presidendi kompromissi tuumaga: ainuke reaalselt toimiv lahendus praegusest vastasseisust väljumiseks on rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste üle,» leiab ta ja lisab, et detailid on sealjuures parlamentaarse arutelu küsimus.

«Mul on hea meel, et president oma ettepanekuga rahvahääletuse korraldamiseks lükkab ju omapoolselt faktiliselt ümber ebapädevad argumendid, et otsekui seda tüüpi teemadel ei ole õiguspärane rahvahääletusi korraldada või et see tooks kaasa mingeid täiendavaid vastasseise,» kirjutas Reinsalu. Vastupidi presidendi ettepanekule on Reinsalu hinnangul rahvahääletuse läbiviimine tee ühiskondlikule leppimisele.