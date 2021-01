«Poliitiku sõna on tegu, millega peab kaasnema vastutus. Täna ei vastuta riigikogus oma sõnade ja tegude eest kumbi pool – ei koalitsioon ega opositsioon. Tulemuseks on parlamentaarne kriis ning riigijuhtimise seiskumine olukorras, kus riik on sügavas koroonakriisis. Selle ettepanekuga on president ulatanud riigikogule väärikuse taastamiseks päästerõnga ning uppujal on võimalus sellest kinni haarata või minna põhja», ütles Tsahkna.