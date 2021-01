«See, et president püüab välja pakkuda kompromissi, on muidugi väga hea,» tõdes Saar. «Kui koalitsioon on valmis selle pakkumise vastu võtma, siis meie oleme kindlasti valmis arutama obstruktsiooni lõpetamist,» lisas ta.

See eeldaks ka seda, et koalitsiooni poolt tõstetakse telefonitoru. Kui tõenäoline on, et koalitsioon ettepanekut kuulda võiks võtta? «Kõike seda, mida me oleme näinud EKRE esituses, siis kindlasti on küsimus, kas tegelikult neid kompromisse tahetakse otsida,» sõnas Saar ja lisas, et loota sellele siiski võiks.