«Uue info valguses olen veendunud, et Reformierakonna Eesti Venemaa koosseisu hääletamise ettepanek polnud mingi juhuslik aps,» kirjutab Reinsalu.

«Miks ma nii arvan? Avastasin jahmatusega praegu üksnes väikese osa muudatusettepanekutega tutvudes, et Reformierakonna ettepanekute seas on strateegilise ja süsteemse käekirjana - lisaks tagasi võetud Eesti Venemaa koosseisu kuulumise hääletusele - ülitundlikud küsimused,» lisab välisminister.

2. Ettepanek teha rahvahääletus, et Eesti algataks Nõukogude Liidu taastamise (esitaja Valdo Randpere).

3. Ettepanek teha rahvahääletus, et Eesti kuuluks Venemaa mõjusfääri (esitaja Marko Mihkelson).

4. Ettepanek teha rahvahääletus, et Eestis keelata hariduse andmine eesti keeles (esitaja Annely Akermann).

Välisministri hinnangul on need näited märk süsteemsemast plaanist. «Selle ettepaneku (Venemaa-temaalise -toim) mõte oli selge: diskrediteerida Eesti Vabariiki ja sedakaudu valitsust rahvusvaheliselt, et saavutada sisepoliitilist edu.»