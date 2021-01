Reinsalu ja Helme ei mõista presidendi vaikimist

Reinsalu kirjutas sotsiaalmeedias, et tema hinnangul pole president juhtumile tänaseni adekvaatselt reageeritud. «Vabariigi President vaikib ja ma ei mõista seda. Ma saan aru tema päevapoliitilistest sümpaatiatest, millest ta pole saladust teinud. Kuid on hetki, mil riigipea, riigikaitse kõrgem juht ei tohi vaikida. Sellises küsimuses lihtsalt ei ole võimalik poolt mitte valida ja lihtsalt distantseeruda,» kirjutas Reinsalu

EKRE esimees Martin Helme hinnangul peavad muudatusettepaneku teinud saadikud riigikogust lahkuma. «Minu hinnangul ei saa aktsepteerida, et Reformierakond oma riigivaenulike ja põhiseadusvastaste ettepanekute eest mingit vastutust ei kanna. Kui erakonna esimees ja fraktsioon neid ettepanekuid ühemõtteliselt hukka ei mõista ning ei tee selget ja avalikku ettepanekut neil saadikutel riigikogust lahkuda, siis on nad võtnud need ettepanekud omaks ja sisuliselt heaks kiitnud,» kirjutas Helme.