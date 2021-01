Urmas Kruuse, Ants Laaneots ja Jüri Jaanson esitasid rahvahääletuse otsuse eelnõule muudatusettepaneku: «Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui Eesti Vabariik kuuluks Venemaa koosseisu?»

Reformierakonna muudatusettepanek. FOTO: Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon jätkab abielu rahvahääletuse muudatusettepanekute arutelu täna.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas selgitas, et kõik Reformierakonna saadikud tegid ettepanekuid nii, et neile vastus oleks «ei». «Sest me oleme välja öelnud, et igal juhul teeme «ei» kampaaniat. Kui mõni hääletataks sisse, saaksime endiselt teha «ei» kampaaniat,» teatas Kallas Twitteris.

Muudatusettepanek tõi kaasa valitsuse liikmete pahameele, seda taunisid sotsiaalmeedias nii peaminister Jüri Ratas (Keskerakond), rahandusminister Martin Helme (EKRE), kui ka välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

Jüri Ratas

Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab oma esimeses paragrahvis, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu.

Eesti Vabariigi peaministrina mõistan jäigalt ja ühemõtteliselt hukka Reformierakonna Riigikogu saadikute Ants Laaneotsa, Urmas Kruuse ja Jüri Jaansoni täiesti vastutustundetu ettepaneku panna rahvahääletusele mõte või küsimus «Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui Eesti Vabariik kuuluks Venemaa koosseisu?». (Juhin tähelepanu, et originaaltekstis olid valesti kirjutatud nii Eesti Vabariik kui koosseis.)

Seda kõike peame nägema meie kalli Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva künnisel. See on vale, mõeldamatu ja masendav...

Jagan välisministri seisukohta, et Riigikogu ei saa sellist ettepanekut menetleda.

Minu hinnangul peavad kõik Eesti poliitilised jõud sellise ettepaneku ühemõtteliselt hukka mõistma. Olen kindel, et seda teeb ka Vabariigi President.

Martin Helme

Need on meie tänased riigikogu liikmed Reformierakonnast: Urmas Kruuse, Jüri Jaanson, Ants Laaneots. Ja nad tahavad referendumil rahvalt küsida järgmise küsimuse: Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui Eesti Vabariik kuuluks Venemaa koosseisu?

See ei ole nali. Miski sellest, mis praegu riigikogus toimub pole naljakas. See on põhiseadusliku korra vastane avaldus. Eesti põhiseadus ütleb kohe esimeses paragrahvis: Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu.

Kui meie iseseisvus on aegumatu ja võõrandamatu ei saa isegi mitte küsida, kas peaksime kuuluma Venemaa koosseisu. Küsimus ise ongi juba põhiseaduse vastane, iseseisvuse vastane, Eesti vabariigi vastane. Aga sellise küsimuse reformierakonna opositsionäärid on meile välja pakkunud.