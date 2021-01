Põhiseadusekomisjonis toimuv tsirkus oleks olemata, kui eelnõule oleks tõesti esitatud kvaliteetseid muudatusettepanekuid. Seda lubati, aga valetati. Opositsioonitegelased on ka selgelt välja öelnud, et eesmärk pole tagada referendumi paremat korraldust ning motiivi, vaid takistada eelnõu lõpuni menetlemist. See on räiges vastuolus õigusriigi seadusloome mõttega.

Opositsioonierakonnad on harjunud ratsutama viha seljas ja joonistama Valge ja Musta vastasseisu. Vaktsineerimine, rahva tervis, majandus ja kõrgemad palgad kõigile on neile liiga keeruline maailm. Nende piiratus ei tee muret, küll aga see, et Reformierakonna juhtkond on heaks kiitnud küsimuse, et kas Eesti Vabariigil on parem olla Vene Föderatsiooni koosseisus..