Galerii ⟩ Riigikogu põhiseaduskomisjon hakkab uusi juhte valima

Komisjoni sotsiaaldemokraadist aseesimees Lauri Läänemets teatas eile, et astub aseesimehe kohalt tagasi, mis kutsus automaatselt esile vajaduse valida uus esimees. Läänemets selgitas, et tema eesmärk on tagandada Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv komisjoni esimees Anti Poolamets.