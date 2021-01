Komisjoni sotsiaaldemokraadist aseesimees Lauri Läänemets teatas eile, et astub aseesimehe kohalt tagasi, mis kutsus automaatselt esile vajaduse valida uus esimees. Läänemets selgitas, et tema eesmärk on tagandada Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv komisjoni esimees Anti Poolamets.

Uue esimehe ja aseesimehe valimiseks tuli komisjonil täna füüsiliselt kokku tulla.

Kuigi Poolamets eile teatas, et täna enam muudatusettepanekuid kuulata plaanis pole, siis kakskümmend minutit enne komisjoni esimehe valimisi otsustati ümber. Täna siiski hakatakse reformierakondlaste selgitusi kuulama.

Reformierakonna saadikud läksid eile magama aga teadmisega, et täna nad oma ettepanekuid selgitada ei saa. Kaja Kallase sõnul nende fraktsiooni liikmed nii lühikese etteteatamisega täna oma ettepanekuid tutvustama tulla ei saa.

Maria Jufereva-Skuratovski (KE) asendusliikmena osaleb täna komisjoni istungil Tõnis Mölder. Möldri sõnul ei tee viimastel päevadel parlamendis toimunu kellelegi au.

Postimees küsis Möldrilt, kas Keskerakond peab sellist obtruktsiooni kõrvaldamise taktikat õigeks. Tema sõnul tuleks opositsioonil ja koalitsioonil ühisosa leida, et kõigil riigikogu liikmetel oleks võimalik oma muudatusetteapanekuid tutvustada nii, et parlamendi töö saaks samal ajal jätkuda.

«See oli komisjoni otsus panna mingisugune menetluse aeg. Kui komisjoni enamusel on selline otsus, siis vähemalt on antud kõigile riigikogu liikmetele oma muudatusetteapanekuid esitada ja ma arvan, et see on mõistlik lähenemine,» kommenteeris Mölder Anti Poolametsa taktikat.

Põhiseaduskomisjon jätkas istungit elektrooniliselt.

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul on aga Poolamets kõigi mikrofonid välja lülitanud nii, et neid saab sisse lülitada vaid Poolamets ise. «Mitte ükski opositsiooni esindaja sõna ei saa, ega ammugi ei saa öelda, kui meil on mikrofonid välja lülitatud, et me saame enda muudatusettepanekuid tutvustada,»ütles Kallas istungi alguses.