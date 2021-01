«Demokraatias on olulised mõlemad pooled – nii enamuse õigus oma poliitilist agendat ellu viia kui ka opositsiooni õigus kaasa rääkida ja olla ära kuulatud. Demokraatia tähendab eeskätt enamuse vastutust vähemuse ees. Aga viimaste päevade arengud riigikogus näitavad, et üle kõige on erakondadel vaja otsida koostöövõimet ja -tahet ning selle pealt ühist pinnast edasi liikumiseks. Eesti rahvas ootab enda valitud esindajatelt koostöötahet ning enda kehtestatud seaduste järgimist. Eesti rahvas tahaks riigikogu üle uhke olla,» ütles Kaljulaid.