Läänemets astus tagasi, et taandada Poolamets ametist

«Eilne päev näitas kõigile ühemõtteliselt, et lisaks demokraatlike väärtuste ja seaduse eiramisele on Poolamets ka puhttehniliselt saamatu. Kui esimees ei saa elementaarse koosoleku juhtimisega hakkama, siis tuleb koalitsioonil leida uus juht. Samale seisukohale jõudis eile ka koalitsioonisaadik Imre Sooäär ning rahulolematust Poolametsaga on kuulda ka EKRE ridadest,» ütles komisjoni aseesimees Lauri Läänemets.