Pildid ⟩ Riigikogu põhiseaduskomisjon jätkas pooleli jäänud istungit veebis

Eilsel põhiseaduskomisjoni erakorralisel istungil põrkusid omavahel opositsioon ja koalitsioon nii tugevalt, et tööga ei olnud võimalik jätkata ning komisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) katkestas istungi. Eilsel istungil pidid riigikogu liikmed selgitama oma abielureferendumi eelnõule esitatud muudatusettepanekuid. Teatavasti esitas opositsioon üle 9000 muudatusettepaneku, millest suurem osa ei puuduta abielu, eesmärgiga eelnõu menetlemist pidurdada, kuna tuhandete ettepanekute läbi töötamine halvaks parlamendi töö pikaks ajaks.

Koalitsioon otsustas kolmapäeval põhiseaduskomisjonis ülekaaluga, et iga muudatusettepaneku tegija saab oma ettepanekuid selgitada piiratud aja jooksul, mis teeks koalitsioonile oluliselt lihtsamaks obstruktsioonina esitatud muudatusettepanekute läbi töötamise, kuna kõiki ettepanekuid ei pea enam eraldi arutama. See tähendab, et eile pidanuks üks saadik saama viis minutit aega oma kõikide ettepanekute selgitamiseks. Kui saadik oli esitanud üle saja ettepaneku, pidi saama ta kaks minutit aega juurde.