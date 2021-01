Põhiseaduskomisjoni asejuhi Lauri Läänemetsa sõnul ei ole Poolamets lasknud saadikutel muudatusettepanekuid tutvustada ega neid arutada, on katkestanud riigikogu liikmete sõnavõtte, muutnud meelevaldselt komisjoni toimumise kohta ning kehtestanud absurdsed ajapiirangu.

Et komisjoni juhti taandada, teatas Läänemets, et astub ise asejuhi kohalt tagasi. Sellega kaasneb aga nii esimehe kui ka aseesimehe uus salajane valimine.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi tähendab Läänemetsa tagasiastumine seda, et nii Poolametsa kui Läänemetsa volitused kehtivad kuni uute valimisteni, mis peavad toimuma järgmisel komisjoni istungil, mis eeldatavasti toimub esmaspäeval.

«Meil kõigil on nii erakondade kui ka valitud saadikutena kohustus kaitsta Eesti riigi huve ja ka riigikogu mainet. Kutsun üles kõiki saadikuid jääma kultuurseks,» ütles Seeder kokkuvõtteks.

Ta lisas, et nii koalitsioonil kui ka opositsioonil peab jätkuma riigimehelikkust ja väärikust, et keskenduda seaduste sisule ja võimalikele lahendustele, mitte isikutele ja isiklikele hinnangutele.

«Riigikogu töö- ja kodukord põhineb saadikute tervel mõistusel. Riigikogu töö kogu eripära ei saagi nüanssideni reguleerida seadusega. See peab lähtuma riigikogu liikme heast tahtest ja vastutustundest, et tagada riigikogu töövõime,» toonitas Seeder.

«Obstruktsioon on viidud äärmusesse ning nüüd on asutud takistama isegi komisjonide istungite toimumist,» märkis Seeder.

Isamaa esimees, riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder teatas, et riigikogus toimuv populistlik kemplus on ebanormaalne ning erakonnad peavad praeguse palagani lõpetama.

Eilne fiasko

Eilsel põhiseaduskomisjoni erakorralisel istungil põrkusid omavahel opositsioon ja koalitsioon nii tugevalt, et tööga ei olnud võimalik jätkata ning komisjoni esimees Anti Poolamets katkestas istungi ning otsustas täna korraldada uue istungi veebi teel, kus oleks võimalik üle aja minevate saadikute mikrofone välja lülitada.

Koalitsioon otsustas kolmapäeval põhiseaduskomisjonis ülekaaluga, et iga muudatusettepaneku tegija saab oma ettepanekuid selgitada piiratud aja jooksul, mis teeks koalitsioonile oluliselt lihtsamaks obstruktsioonina esitatud muudatusettepanekute läbi töötamise, kuna kõiki ettepanekuid ei pea enam eraldi arutama. See tähendab, et eile pidanuks üks saadik saama viis minutit aega oma kõikide ettepanekute selgitamiseks. Kui saadik oli esitanud üle saja ettepaneku, pidi ta saama kaks minutit aega juurde.