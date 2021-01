«Kas te kujutate ette, et riigikogus ka tavalise seaduse arutelu põhiseaduskomisjonis käiks nii, et igaüks võtab ise sõna ja räägib nii palju kui tahab. See käib ka väiksemate eelnõude puhul, kus on kümme muudatusettepanekut, siis räägitakse kindel aeg ja kuulatakse põhiseaduskomisjoni esimehe kehtestatud reegleid. Täna me näeme laadatsirkuse toomist parlamenti, mis on häbiväärne ja seninägematu, minu jaoks vähemalt,» kommenteeris Poolamets «Aktuaalses kaameras».