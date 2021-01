Teatavasti otsustas koalitsioon eile ülekaaluga põhiseaduskomisjonis, et iga muudatusettepaneku tegija saab enda ettepanekuid selgitada piiratud aja jooksul. See tähendab, et üks saadik saab enda kõikide ettepanekute selgitamiseks aega viis minutit. Kui saadik on esitanud üle saja ettepaneku, saab ta kaks minutit juurde.