Raimond Kaljulaid pürgib Tallinna linnapeaks

Kaljulaidi sõnul on sotsiaaldemokraatide eesmärk koalitsioonivalitsus pealinnas. Praegu on Tallinnas ainuvõim Keskerakonnal. Samas loodetakse läbi Tallinna valimiste mõjutada ka poliitikat Toompeal.

Tema sõnul on sama oluline ka see, et Tallinnas elavatel inimestel on kindlus, et valimised toovad kaasa positiivsed muutused linnaruumis, tervise- ja sotsiaalvaldkonnas, aga samuti ka ettevõtluskeskkonnas, mis on eriti oluline arvestades praegust majanduskriisi.