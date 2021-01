Kui peaminister Jüri Ratas soovis edu USA presidendivalimised võitnud Joe Bidenile, siis rahandusministrilt ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liidrilt Martin Helmelt neid sõnu taas ei tulnud.

Martin Helme sõnul soovib ta jõudu, tarkust ja edu USA rahvale. «Mina hoian pöialt rahvale, mitte ühele või teisele poliitikule või parteile,» ütles Helme.

Ta kinnitas, et on USA senise presidendi Donald Trumpi maailmavaate suur austaja. «Tasub meenutada, et USAs oli 11 senaatorit, kes ütlesid enne, kui seal märuliks läks, et tuleb arutada valimisvõltsngute süüdistusi. Ja on üle 120 alamkoja saadiku, kes väidavad, et on rikutud valimisseadusi ja reegleid,» rääkis Helme.

«Nende võltsingute lahendamiseks on USA seadustes olemas ka mehhanismid, mida eile ka kongressis rakendati. Minu hinnang on selline, et USA ühiskond on põhjalikult lõhki ühiskond ja isegi kui me tõstame kõrvale praegu istuva presidendi isiku, on selles ühiskonnas pinged sellised, mis ei kao ära,» selgitas Helme.

Jüri Ratase sõnul oli USAs toimuv vägivaldne rünnak demokraatia vastu, kuid samas näitasid need sündmused, et USA põhiseaduslikud institutsioonid on tugevad ning üheselt on selge, et USA presidendiks on valitud Joe Biden, kes astub ametisse 20. jaanauril.

«Palju jõudu Joe Bidenile,» soovis Ratas, lisades, et Eesti soov on, et liitlassuhted USAga veelgi tugevneksid.

Ratas märkis, et alati võib olla kahtlusi võltsingute osas, kuid USAs on olemas mehhanismid, kuidas nendega tegeleda, ja praegu on selge, et kõik kahtlused on ümber lükatud. «Kindlasti ei sea ma USA erinevaid institutsioone, kes on neid kahtlusi arutanud, kahtluse alla,» rõhutas Ratas.

Välisminister Urmas Reinsalu rõhutas, et Eesti jälgib USAs toimuvat äärmselt tähelepanelikult. «USA ei vaja kindlasti demokraatias õppetunde ning kindlasti USA on ja jääb meie eriliseks sõbraks ning asendamatuks julgeoleku tootjaks ja pakkujaks,» ütles Reinsalu.

Samas nõustus Reinsalu Helmega, et USA ühiskonnas on teatav vastasseis süvenenud.