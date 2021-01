«See kõik on palju vähem ajaliselt kokku kui põhiseaduskomisjon mõne pisikese eelnõu menetlemisele on kulutanud,» selgitas põhiseaduskomisjoni asejuht Lauri Läänemets (SDE). Läänemetsa sõnul läheb otsus vastuollu riigikogu kodu- ja töökorra seadusega, kuna esitajal peaks olema iga muudatusettepaneku selgitamiseks eraldi aeg.

Läänemetsa sõnul võetakse sellise otsusega rahva esindajalt võimalus selgitada miks ja mida tema ning tema valijad oluliseks peavad. «Kõik ei pea minu esitatud ettepanekutega nõustuma ja neid toetama, kuid neid esitada ja olla ära kuulatud, see on demokraatlik õigus parlamendi liikmetel ja Eesti rahval, keda need liikmed esindavad,» selgitas Läänemets.

«Riigikogu ametnikud on muudatusettepanekute registreerimisel ära teinud tohutu töö. Nüüd on aeg neid arutama hakata, kuigi opositsioon on öelnud, et ettepanekud on tehtud üksnes rahvahääletuse takistamiseks,» selgitas põhiseaduskomisjoni juht Anti Poolamets (EKRE) istungi eel.