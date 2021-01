«Kinnitasin täna hommikul Leedu peaministrile, et meil on suurepärased kahepoolsed suhted,» teatas Ratas sotsiaalmeedias.

Ta loetles koos Leeduga saavutatud ühiseid võite: iseseisvuse taastamine, Euroopa Liidu ja NATO-ga ühinemine, õhuturve Balti riikide kohal, NATO lahingugrupp, Rail Balticu raudtee rajamine, kaubandus, inimestevaheline suhtlus, turism, Covid-19 kriisi aegne ühistegevus viirusega toimetulekuks ja palju muud.

«Kõigil neil teemadel oleme näidanud üles tugevust kolme riigi vahel, Leedu-Läti-Eesti. Balti riikide strateegilised suhted on tugevad ja suurepärased ning jäävad nii ka homme ja ülehomme. Ma saan seda hea meele ja uhkusega alati kinnitada,» kirjutas Ratas. «Ükski pühapäevane raadiosaade ei suuda seda muuta.»

Ometi ei mõista ta, mida EKRE juhid õieti saavutada soovivad. «Tundub, et see saade toob käärimist ka EKRE enda ridadesse, kuid see on nende erakonna küsimus. Kas soovitakse rikkuda kolme erakonna ühiseid kokkuleppeid, mille panime kirja koalitsioonilepingusse?»

Ratase sõnul on koalitsioonileppes palju õigeid ja häid põhimõtteid, mida valitsus oma töös oluliseks peab. «Teine võimalus on, et EKRE soovib avada koalitsioonilepingut. Ütlen ausalt, et kumbki lähenemine pole nutikas ega jätkusuutlik,» ütles peaminister.