«Aasta viimast päeva saadab tavaliselt pisut rikkalikum meelelahutusprogramm. Ma ei tea, kas kartusest, et meie tele- ja raadiokanalid ei ole tasemel või kehtestatud piirangud ei paku piisavalt tsirkust, asus opositsioon täitma seda lünka. No seda jätkub kaugelt kauemaks kui vana aasta õhtu,» kirjutas Hepner sotsiaalmeediasse .

«Ettepanekute tegijad on soovinud oma seisukohti tulla põhiseaduskomisjoni ja riigikogu ette tutvustama. Mina saadaks nad hea meelega mõnda odavamasse telekanalisse, mida reeglina vaadatakse siis kui šampust on juba piisavalt voolanud,» leiab Hepner, lisades, et riigikogu pole selleks õige koht.