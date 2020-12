Enn Eesmaa: vägisõnade kasutamine seadusloomes on kahtlane

Raimond Kaljulaid esitas abielu rahvahääletusele järgmise ettepaneku: «Valitsuse koalitsioonileppes ette nähtud abielu-teemalise rahvaküsitluse üks vastusevariantidest võiks olla tsitaat Sveta Grigorjeva luuletusest: «mind ei k**i kes keda k**ib / veel vähem k**ivad mind need / keda k**ib kes keda k**ib?».»

Enn Eesmaa pole küll näinud kõnealust muudatusettepanekut ning enda sõnutsi vaevalt ka näeb enne, kui see jõuab riigikogu suurde saali. «Aga loomulikult, mida tähendab selliste vägisõnade kastumine - põhimõtteliselt on see kahtlane,» leiab Eesmaa.