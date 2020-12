Reformierakonna esimees Kaja Kallas leiab, et rahvasaadik on oma väljendustes ja ka riigikogule muudatusettepanekute tegemisel vaba, nii et see jääb nüüd riigikogu põhiseaduskomisjoni otsustada, kas Raimond Kaljulaidi (SDE) ebatsensuurseid sõnu sisaldav ettepanek kinnitada või mitte.