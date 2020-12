Täna on riigikogus abielureferendumi teisele lugemisele muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Opositsioonierakonnad on teatanud, et nad valmistavad ette tuhandeid ettepanekuid, mis võimaldaks neil riigikogu töö sisuliselt peatada, kui valitsusliidu erakonnad ei võta eelnõu menetlemisest tagasi.