Kas mäletate, et peagi lõppeva aasta alguses olid kõige põletavamad poliitteemad seotud pensionireformi ja apteegireformiga? Ning kuidas aasta alguse pinged EKRE ninameeste ning keskerakondlasest sotsiaalministri Tanel Kiige vahel tõid valitsusliidu kohale suured murepilved? Ehkki sellele järgnev koroonapandeemia sai tähelepanust lõviosa, jagus poliitika-aastasse 2020 teisigi märgilisi hetki ning mitmeid võimuliidu proovikivisid.

«Viirusekriisiga on valitsus päris edukalt hakkama saanud, kuigi see kehtib rohkem kevadise laine osas. Sügisese laine tõsidust alahinnati, ettevalmistuste ning piirangute kehtestamisega oleks võinud alustada juba varem. Muus osas on valitsuse töö olnud selline nagu praegusele koalitsioonile kohane: kulgenud läbi rohkete repliigiskandaalide, olnud suunatud pigem hetkeolukorra haldamisele, mitte niivõrd pikema visiooniga tegutsemisele,» kirjeldas Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts lõppevat aastat. Missugused olid aga lõppeva poliitika-aasta märgilisemad sündmused, loe järgnevast suurest ülevaatest.