OTSEPILT ⟩ Riigikogu peab ajaloolist esimest distantsistungit

Istungil on plaanis kolme eelnõu kolmas lugemine.

Pärast istungit on riigikokku oodata jõuluvana.

Eile otsustas riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder (Isamaa) panna suurde saali hääletusele Reformierakonna ettepanek viia aasta viimane istung läbi kaugosalusega istungi vormis.

Ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 40 saadikut, seega leidis ettepanek toetust.

Ettepaneku ajend oli Covid-19 viirus laiaulatuslik levik. Reformierakonna fraktsioon ei täpsustanud, kas nende fraktsioonis on lähikontaktseid. «Inimese haigestumine ja mitte haigestumine, need on delikaatsed isikuandmed, mida igal juhul ei peaks ütlema riigikogu suures saalis,» sõnas Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Riigikogu aseesimehe Helir-Valdor Seederi (Isamaa) sõnul on terviseameti otsuse alusel teada praegu kolmest lähikontaktsest riigikogu liikmest, kellest kaks osales kultuuri- ja majanduskomisjoni ühisistungil. Samuti on karantiinis viibimisest ühismeedias teatanud riigikogu liige Mihhail Korb (Keskerakond).

«Kaugistung tähendab seda, et kõik need riigikogu liikmed, kes soovivad, võivad tulla füüsiliselt siia saali ja osaleda. Ja need, kes ei soovi siia tulla või ei saa siia tulla, töötavad kaugtöö vormis kohtadelt, kus nad siis on,» täpsustas Seeder.

Kaugistungi proov tehtud

6. oktoobril katsetasid riigikogu liikmed kaugosalusega istungi pidamiseks loodud tehnilist lahendust, mis võimaldab istungil osaleda elektrooniliste vahendite abil ilma füüsiliselt riigikogu saalis olemata.

«See on väga suur samm edasi juhuks, kui meil ei ole võimalik kokku tulla ja on vajadus kaugtööle üle minna,» sõnas riigikogu esimees Henn Põlluaas siis. Ta lisas, et kaugosalusega istungi õnnestumiseks on tähtis eeskätt hea internetiühenduse olemasolu.

Põlluaas selgitas, et kaugosalusega istungi korraldamise otsustab riigikogu juhatus kaalukate põhjuste korral. Vastav kord on väljatöötamisel ja see on saadetud ettepanekute esitamiseks ka kõikidele fraktsioonidele.

«Riigikogu liige saab kõike teha täpselt nii, nagu asuks ta saalis,» seletas riigikogu kantselei haldusdirektor Ahto Saks. Ühtlasi on tagatud võimalus eemal viibides reaalajas istungit jälgida, esitada eelnõusid, teha ettekandeid, esitada suulisi küsimusi, võtta sõna, esitada protesti ja hääletada.

Riigikogu võttis kaugosalusega istungit võimaldava riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse vastu 89 poolthäälega mais ja see jõustus juunis. Kaugtöörakendus läks maksma 300 000 eurot.

Kaks katset kaugistungiks

Möödunud reedel palusid sotsiaaldemokraadid olla valmis kaugistungi võimaluseks, kuna riigikogu liige Kalvi Kõva oli lähikontaktis Covid-19 diagnoosi saanud inimesega. Esmaspäeval selgus, et Kõva test oli negatiivne.

Oktoobri lõpus tegi nüüdseks endist siseministrit Mart Helmet umbusaldada plaaninud Reformierakond ettepaneku korraldada istung nii, et kaks inimest osaleks distantsilt, sest riigikogu liikmed Siim Kallas ja Aivar Sõerd pidid nakatunu lähikontaktsetena jääma karantiini.