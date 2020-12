GALERII JA VIDEO ⟩ Jõuluvana: raskel ajal on riigikogu üks väheseid lõbustusasutusi üldse, mis Eestis lahti on

Kõigile maskikandjatele lohutuseks märkis jõuluvana, et läbi maski on palju kergem hingata kui läbi jõuluvana habeme.

Esimesena jagas jõuluvana kingituse Keskerakonna fraktsioonile, mõeldes eelkõige Keskerakonna juhile, peaminister Jüri Ratasele: kui jälle raskeks läheb, on peaministrile vajalik üks mediteerimiseks vajalik helisev abivahend – tuulekell.

Jõuluvana riigikogus. FOTO: Mihkel Maripuu

Sotsiaaldemokraadid said kinituseks Aliase lauamängu, et lihvida oskust kõik head mõtted lihtsamate sõnadega edasi rääkida. Samuti said sotsiaaldemokraadid kingituseks suure liivakella.

EKRE fraktsioon sai kingituseks villased sokid, sümboliseerimaks rahu ja veidi päikest. Reformierakond sai aga raamatu ja linnulauludega CD ning Isamaa fraktsioon madratsi, kuhu sisse mahuvad kõik rahasäästud.

«Hoidke lippu kõrgel, sellepärast et raskel ajal on riigikogu üks väheseid lõbustusasutusi üldse, mis Eestis lahti on. Nii et jõudu-jaksu! Ja ärge meie lootusi petke!» ütles jõuluvana lõpetuseks.

Täispikka istungit ning etteasteid jõuluvanale vaata lähemalt videost:

Esimene kaugosalusega istung

Täna kogunes riigikogu esmakordselt kaugosalust võimaldava istungi formaadis. See tähendab, et parlamendisaadikud, kes soovisid ja said, kogunesid riigikogu suurde saali, kuid teistel oli võimalus osaleda distantsilt.

Kuidas kaugosalusega istung läks, saab lugeda SIIT.

Eile otsustas riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder (Isamaa) panna suurde saali hääletusele Reformierakonna ettepaneku viia aasta viimane istung läbi kaugosalusega istungi vormis.

Ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 40 saadikut, seega leidis ettepanek toetust.

Ettepaneku ajend oli Covid-19 viirus laiaulatuslik levik. Reformierakonna fraktsioon ei täpsustanud, kas nende fraktsioonis on lähikontaktseid. «Inimese haigestumine ja mitte haigestumine, need on delikaatsed isikuandmed, mida igal juhul ei peaks ütlema riigikogu suures saalis,» sõnas Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Riigikogu aseesimehe Helir-Valdor Seederi (Isamaa) sõnul on terviseameti otsuse alusel teada praegu kolmest lähikontaktsest riigikogu liikmest, kellest kaks osales kultuuri- ja majanduskomisjoni ühisistungil. Samuti on karantiinis viibimisest ühismeedias teatanud riigikogu liige Mihhail Korb (Keskerakond).

«Kaugistung tähendab seda, et kõik need riigikogu liikmed, kes soovivad, võivad tulla füüsiliselt siia saali ja osaleda. Ja need, kes ei soovi siia tulla või ei saa siia tulla, töötavad kaugtöö vormis kohtadelt, kus nad siis on,» täpsustas Seeder.