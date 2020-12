Martin Helme: kui abielu rahvahääletus läinuks riigikogus teisiti, siis ma ministrina ei jätkaks

«Mis puutub aga ülemuste ja alluvate suhetesse, siis riigikogu on ministri ülemus ja kui hääletus oleks teisiti läinud, siis seisaks mul ees kolimine saali teise otsa (vihje riigikogu saalile - toim),» teatas Helme Facebookis.

Esimesel lugemisel nii ei läinud ning riigikogu saatis häältega 51:48 eelnõu teisele lugemisele.

«Esmaspäev oli riigikogus hea päev. Astusime olulise sammu edasi rahvale võimu tagasi andmise võitluses ja normaalsuse ning loomulikkuse kaitsmises. Oodatult olid ühiskonna lõhkujad ja liberaalse totalitarismi peale surujad sellest ärritatud. Mõni pani lausa pahaks, et ma olin eelnõu menetlemise ajal riigikogus ja leidis, et see on miskil moel sobimatu,» selgitas Helme enda viibimist riigikogus.

«Ma vaatasin istungi algust rõdult, sest rõdu on samal korrusel ja lähedal meie fraktsiooni ruumidele. Ühtlasi arvasin ise, et olen siis vähem jalus. Hääletuse ajaks läksin valitsuse looži, sest mõni aeg varem hüppasid reformikad ühele meie ministrile turja, kui ta oli saali taga otsas ja teatasid, et ministrid tohivad saalis olla ainult oma eelnõude menetlemise ajal,» kirjutas Helme.