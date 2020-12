Ratas infotunnis: me ei jäta Ida-Virumaad üksi

Reformierakonna juht Kaja Kallas märkis, et igasuguste piirangutega peaks koos käima ka otsus, kuidas piirangute käigus tekkivat kahju hüvitatakse. Ta soovis teada, kas Ida-Virumaale suunatud toetusmeetmed on peaministri hinnangul piisavad maakonna aitamiseks ja majanduse käigushoidmiseks.

Peaministri sõnul on Ida-Virumaa ettevõtluse toetuseks eraldatud 2,1 miljonit eurot. Ta märkis, et toetused annavad vaatamata maakonnas kehtestatud täiendavatele piirangutele kindlust Ida-Virumaa ettevõtetele ja nende töötajatele.

«Ettevõttel peaks olema üsna suur vabadus kasutada toetusraha kas rendimakseks, investeeringuks või tööjõu palgakuluks, et inimesed jääksid edasi tööle. Et neil oleks piirangute lõppedes usk, et nad jätkavad oma tööd, jätkavad oma igapäevast äri- ja majandustegevust,» rääkis Ratas.

Ratas märkis, et meetmete suurus otsustati tulenevalt Ida-Virumaa ettevõtete 2019. aasta detsembri käibest, mis oli ligikaudu 2,8 miljonit eurot. Ta toonitas, et Ida-Virumaa sulgemine, majanduse sulgemine ei alanud 1. detsembrist, vaid see otsus tuli 10. detsembril. «Arvan, et see on päris õiglane toetus, mida me täna Ida-Virumaa piirkonnale, sealsetele ettevõtetele ja neis ettevõtetes töötavatele inimestele saame anda,» ütles Ratas.