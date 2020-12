Komisjon saatis abielureferendumi eelnõu teisele lugemisele 11. jaanuariks

Parlamendi põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets (Konservatiivne Rahvaerakond) ütles Postimehele, et kuna opositsioon on lubanud eelnõule massiivset obstruktsiooni ja tuhandeid muudatusettepanekuid, siis peab ta vajalikuks arutada riigikogu töö- ja kodukorraseaduse muutmist, et vältida parlamendi töö halvamist.